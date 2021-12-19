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Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca hoca var - Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca hoca var

19.12.2021 23:08
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca hoca var

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve gelecek hocanın ne vaat ettiği" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve gelecek hocanın ne vaat ettiği" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un karşılaşmayı idare ettiğini belirterek, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımız bir derbiydi. Bununla birlikte hakem hatalarının ve pozisyonlardaki bakış açısı eksiklerinin damga vurduğu bir maç oldu. Geçen sene emekli olmasını düşündüğümüz Fırat hoca, bu maçta karşılaşmayı yönetmedi ve idare etti. Rakibi de maça ortak etmek için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda, sezon başından bu yana tartışılan bir el pozisyonu var. Bize ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonra da kendi bireysel hatamızdan yediğimiz gol var. Ama maça geri dönüp ortak olduk. Fakat hakemin de hataları var. Vermediği sarı kartlar var. Atilla Szalai ve Crespo'nun sarı kartları var. Mesut'un pozisyonu belki de direkt kırmızı karttı. Bunları artık isim isim vermek durumunda kalıyoruz. Bunları belirtmediğimiz zaman da tekrarlanma durumu oluyor. Penaltı pozisyonu da değerlendirmeye açık. Biz oynadığımız futbol açısından mutluyuz ama maalesef sezon başından bu yana yaşanan hakem hatalarına bugün de Fırat hocanın yönetimi eklendi. VAR'da da bizim üzerimizde denenmeye başlanan bir durum var. Genç bir hakem gelmiş VAR'a ve müdahale edilmeyen durumlar oldu. Başkanımız birçok konuda hakemlerle ilgili ağır tepkiler koydu. Bugün cezalı olduğu için gelemedi. Ben de PFDK'ya sevk ediliyorum. Bizi belki susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını susturamazlar. Taraftarımız takımımızın arkasındadır. Bu sene belki istediğimiz yerde değiliz belki ama düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ'IN KİMİNLE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ"Teknik direktörlük konusunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Emre Kocadağ, Bruno Pinheiro ile anlaşılamadığını belirterek, "Önder hoca çok değerli bir isim. Bizim içimizden yetişen bir teknik adam. 2 haftadır güzel performans sergiliyor. Teknik direktör konusunda değerlendirmemizi yapıyoruz. Netleşen bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. Önemli olan Beşiktaş'ın oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam olması. Bununla ilgili arayışlarımız sürüyor. Arkadaşlarımızın yönettiği bir süreç vardı. Bu işler imza atılmadan bitmiyor. Bizim şartlarımızla ilgili oluşmayan durumlar oldu ve karşılıklı anlaşılamadı. Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca çok değerli hoca var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve gelecek hocanın ne vaat ettiği" şeklinde konuştu.Maçta 2 gol atan Josef de Souza hakkında ise Kocadağ, "Josef her maçta yüreğini ortaya koyan bir oyuncu. Bugün de biraz önde oynadı ve etkisini 2 golle gösterdi" ifadelerini kullandı."BELKİ HAKEM HAVUZUNU GENİŞLETMEK GEREKİYOR"Hakemler konusunda bütün takımların rahatsız olduğunu ifade eden Emre Kocadağ şunları söyledi: "Bütün takımların rahatsız olduğu bir durum var. Geçen hafta 'Eldeki malzeme bu' diyerek hakem kalitesinden bahsetmiştim. Bunu da yanlış yerlere çektiler. Belki hakem havuzunu genişletmek gerekiyor. Haksızlıklar ortada. Bunun çözülmesi için eyleme geçilmesi gerekiyor.""LİGİN İLK YARISINI ÖNDER HOCAYLA BİTİREBİLİRİZ"

Teknik direktörlük görevi konusunda açıklamalarını sürdüren Kocadağ, "Biz aslında oyuncu ve hoca özelinde yerli, yabancı ayrımı yapmak istemiyoruz. İyi hoca, kötü hoca vardır. Önemli olan Beşiktaş'ı ileriye götürecek bir hoca. Önder hoca da çok iyi mesajlar veriyor. Zaten kendisi de gelecek olan hocanın ekibinde yer almasını planladığımız bir isim. Bu hafta teknik adam konusunda bir ilerleme olmazsa, ligin ilk yarısını Önder hocayla bitirebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

Fırat Aydınus, Emre Kocadağ, Beşiktaş, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca hoca var - Son Dakika Spor


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