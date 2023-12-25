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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Semih Kılıçsoy'un golüyle Beşiktaş öne geçti.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
25.12.2023 - 21:37,
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Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg, Dadashov

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy

Gol: Dk. 38 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.

2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.

22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.

34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika


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