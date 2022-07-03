Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; 2013-2014 sezonundan bu yana formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveri, saha dışında sergilediği beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı - Son Dakika

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