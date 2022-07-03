Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı

03.07.2022 12:49
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; 2013-2014 sezonundan bu yana formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveri, saha dışında sergilediği beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Atiba'ya yeni dönemde başarılar diledi.

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Kaynak: AA

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