Beşiktaş, Avrupa'da Çeyrek Finale Yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu, 9 rövanş müsabakasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland takımını 2-0 yenerek adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bu turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

Beşiktaş ile Hradec Kralove'nin yanı sıra İsrail'den Maccabi Tel Aviv, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pafos, Yunanistan'dan PAOK, Belçika'dan Anderlecht, Macaristan'dan Ferencvaros, Portekiz'den Benfica ve Bulgaristan'dan CSKA Sofya, tur atlayan takımlar oldu.

Sonuçlar:

Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: 0-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): 1-0 (5-0)

Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): 3-1 (1-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): 4-0 (Uzatmada) (0-2)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (3-2)

Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): 3-1 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): 2-2 (2-1)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-0 (Penaltılarda 5-4 ) (0-0)

Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): 5-0 (1-2)