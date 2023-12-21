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Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'ni Reddetti

Beşiktaş Kulübü, Avrupa Adalet Divanı'nın UEFA ve FIFA'ya karşı verdiği kararın ardından Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, yerel müsabakaların futbol tutkusunun merkezinde olduğunu vurgulayarak UEFA müsabakalarına katılmaya devam edeceklerini belirtti.

Beşiktaş Avrupa Süper Ligi\'ni Reddetti
21.12.2023 - 21:40,
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Beşiktaş Kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini ve reddettiğini duyurdu.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın rekabet yasasına aykırı davrandığına karar verdi. Ancak Beşiktaş, bu kararın ardından birçok takım gibi Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir.

Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz.

Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.

UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: DHA
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