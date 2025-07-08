Beşiktaş Avusturya\'da Antrenman Yaptı

YENİ sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladı. Antrenman, bitiricilik ve yan top çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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