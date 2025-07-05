BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 16.00'da salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Avusturya Kampına Devam Ediyor - Son Dakika
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