Beşiktaş Avusturya Kampına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 16.00'da salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek.