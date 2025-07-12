Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenman Yaptı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, çift kale maçlarla sona erdi.
Taraftarlara ve ilk 25 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına bugün TSİ 18.00'de salonda basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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