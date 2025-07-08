Beşiktaş Avusturya Kampında Çift Antrenman Yaptı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, sahada oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Akşam idmanı ise, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, bitiricilik ve yan top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Tammy Abraham, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00'de ilk 25 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL