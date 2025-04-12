Beşiktaş, Başakşehir'e 0-2 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan Rashica'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada Crespo'nun pasında sağ taraftan aldığı topla ceza sahası içine kadar hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

72. dakikada Paulista'nın hatalı geri pasına hareketlenerek topa sahip olan Piatek ceza sahası içine kadar ilerleyip kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR uyarısıyla pozisyonda Piatek'in Paulista'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

76. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

Beşiktaş: Mert Günok, Alex Oxlade Chamberlain (Keny Arroyo dk. 77), Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan (Onur Bulut dk. 46), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi (Joao Mario dk. 27), Mustafa Hekimoğlu (Ciro Immobile dk. 81)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Jerome Opoku dk. 80), Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 80), Miguel Crespo, Olivier Kemen (Umut Güneş dk. 88), Ivan Brnic (Joao Figueiredo dk. 64), Krzysztof Piatek (Philippe Keny dk. 88)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Yusuf Sarı (dk. 62 ve 76) (Başakşehir)

Sarı kart: Gabriel Paulista (Beşiktaş) - İSTANBUL