Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi

13.09.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında RAMS Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Candaş Elbil üstlendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, maçında Cerny'nin kanadından etkili olurken, üst üste kornerler kazandı. Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu Beşiktaş yakaladı. 20'nci dakikada Cerny'nin ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta top kaleci Muhammed'den döndü. Abraham'ın vuruşunda top yandan auta gitti. Bu golün hemen ardından Başakşehir hızlı atağında Yusuf Sarı ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Beşiktaş olsa da konuk Başakşehir, 71'inci dakikada öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Deniz Türüç ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Shomurodov gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Bu golün hemen ardından Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan El Bilal Toure, uzak direğe yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Konuk ekip 89'uncu dakikada 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı olan Ba, zaman geçirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Demir Ege Tıknaz'ın ortasında arka direkte Cengiz Ünder yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 90+8'inci dakikada Beşiktaş da 10 kişi kaldı. Taç çizgisinde Ebosele ile Orkun Kökçü arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Alper Akarsu, Orkun'a sarı kart gösterdi. VAR tavsiyesiyle pozisyonu yeniden izleyen Akarsu, sarı kartı iptal etti ve Orkun Kökçü'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Cengiz Ünder, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Tarihi maça damga vuran an Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı
Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 22:29:30. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.