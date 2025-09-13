Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında RAMS Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Candaş Elbil üstlendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, maçında Cerny'nin kanadından etkili olurken, üst üste kornerler kazandı. Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu Beşiktaş yakaladı. 20'nci dakikada Cerny'nin ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta top kaleci Muhammed'den döndü. Abraham'ın vuruşunda top yandan auta gitti. Bu golün hemen ardından Başakşehir hızlı atağında Yusuf Sarı ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Beşiktaş olsa da konuk Başakşehir, 71'inci dakikada öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Deniz Türüç ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Shomurodov gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Bu golün hemen ardından Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan El Bilal Toure, uzak direğe yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Konuk ekip 89'uncu dakikada 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı olan Ba, zaman geçirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Demir Ege Tıknaz'ın ortasında arka direkte Cengiz Ünder yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 90+8'inci dakikada Beşiktaş da 10 kişi kaldı. Taç çizgisinde Ebosele ile Orkun Kökçü arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Alper Akarsu, Orkun'a sarı kart gösterdi. VAR tavsiyesiyle pozisyonu yeniden izleyen Akarsu, sarı kartı iptal etti ve Orkun Kökçü'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti.