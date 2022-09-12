Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı

Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında yaşanan bir pozisyon sonrası ise siyah-beyazlılar hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulundu.

HALİL UMUR MELER "DEVAM" DEDİ

Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Başakşehirli futbolcu Duarte ceza sahası içinde topu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Duarte'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulunarak hakem Halil Umut Meler'den penaltı bekledi. Ancak Meler, oyunu devam ettirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'in adı sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli hakemi devam kararından dolayı adeta topa tuttu.