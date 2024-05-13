Spor

- Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini uzattı

Başantrenör Dusan Alimpijevic:

"Herkese Beşiktaş'ın doğru bir istikamette olduğunu gösterdik"

İSTANBUL - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Başantrenör Alimpijevic, siyah-beyazlılarda aile ortamında çalıştığını ve bu sebeple de mukavelesini yenilediği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Beşiktaş Kulübü Basketbol Şubesi İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve Basketbol Şubesi İcra Kurulu Üyeleri Ahmet Buldan, Görkem Bilgi ile Ali Berke Tükenmez'in katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıl daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Burak Aslan: "Taraftarımız ve camiamız kendisini çok seviyor"

Dusan Alimpijevic'in kendileri için çok değerli bir insan olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, "Kendisiyle sözleşme uzatmamızın sebebi, karakterinin taraftar ve camiamızın karakteriyle örtüşüyor olması. Taraftarımız ve camiamız kendisini çok seviyor. Kendisine sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk ve anlaşmamız çok uzun sürmedi. Sözleşme uzatmamız bizi de çok mutlu etti. Başkanımız Hasan Arat'a, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'e, bizleri Avrupa'da yalnız bırakmayan Onur Göçmez'e, hocamız ve eşine, bizleri yurt içi ve yurt dışında destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Özkan Arseven: "Hocamız iki EuroLeague takımını reddetti"

Basketbol Şubesi İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven de Sırp başantrenör ile 2 yıllık sözleşme uzattıklarını belirterek, "Hocamızla 1+1 sözleşmemiz vardı. EuroLeague'den bir takım hocamızı almak isterse bir miktar ödeyip hocamızla anlaşabilecekti. Biz sezon başından beri bir ivme yakaladık, başarılı bir sezon geçirdik. Bunun akabinde hocamızı onurlandırmak için sözleşme teklifinde bulunduk. Hocamız iki EuroLeague takımını reddetti ve bizimle devam etmek istediğini söyledi. 2 yıllık teklifimizi hiç düşünmeden kabul etti. Bunu basketbolda yeniden yapılanma olarak görebilirsiniz. 5 yıllık süreçte buna hocamızla başladık. Biz kendisine yine çıkış hakkı tanıyarak sözleşme imzaladık. Öz kaynak ve alt yapı çok önemli. Alt yapılar da hocamıza bağlı olarak çalışıyor. Bu takımlar aynı düzende hocamıza bağlı çalışıyor. Biz A takıma oyuncu çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş Basketbol Şubesi kendi yağıyla kavruluyor"

Bu sezon takımın 60 maç oynadığını ve bu müsabakaları genel anlamda başarılı geride bıraktığını aktaran Arseven, "Taraftarımızın da çok büyük katkısı var. Akatlar'da 14 maçtan galibiyetle çıktık. Diğer taraftan Süper Lig'i 3. bitirdik. Manisa'yla çeyrek final oynayacağız. Avrupa'da da yarı final oynadık. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Beşiktaş tarihinde EuroCup'ta yarı final oynamadı. Bu düşük bütçelerle yapılan başarıdır. Beşiktaş Basketbol Şubesi kendi yağıyla kavruluyor. Mümkün olduğunca kulübe yük olmadan bunları yapmak istiyoruz. Önümüzdeki sene, şimdikinden 1.5 katı fazla bütçe planlıyoruz. Sponsorlarla bu iş yürüyecek. Öz kaynaklarımızla devam ediyoruz ve aynı zamanda hocamızın vereceği transfer listesi için de bugün itibarıyla çalışmalara başlıyoruz. Beşiktaş, basketbol için elinden geleni yapıyor" cümlelerine yer verdi.

Nedim Yücel: "Biz 4+2 kuralını destekledik"

Alimpijevic'in, Avrupa'nın gelecek vaat eden antrenörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Genel Menajer Nedim Yücel ise, "Kendisine birçok teklif vardı, o bizi tercih etti. İnşallah uzun yıllar kendisiyle çalışırız ve adım adım basketbolda zirveye Beşiktaş'ı ortak etmek istiyoruz" dedi.

Gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralının, 'sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3' şeklinde değiştiğinin hatırlatılması üzere Nedim Yücel, "Biz 4+2 kuralını destekledik ama 4+3 kuralı çıktı. Bunda son zamanlarda milli takımlardaki büyük düşüş, bir tane bile oyuncumuzun Avrupa'da bizi temsil etmemesi gibi nedenler var. Bu kararın Türk basketbolu için hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dusan Alimpijevic: "Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan ilk günden beri çok destek gördüm"

Başkan Hasan Arat, Basketbol Şubesi İcra Kulu Başkanı Özkan Arseven, yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile Genel Menajer Nedim Yücel'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Alimpijevic, "Bu teşekkür ettiğim insanlar sayesinde buradayım. Sözleşme uzatma çok kısa bir konuşma oldu. Hem başkanımız Hasan Arat olmak üzere bütün yönetim kurulu üyeleriyle aile ortamı içerisinde çok sağlıklı bir iletişimiz vardı. Bu da sözleşmemin uzamasını sağladı. Ailemle beraber Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan ilk günden beri çok destek gördüm" açıklamasını yaptı.

"EuroCup'ta tarihi bir başarı elde ettik"

38 yaşındaki antrenör, iyi bir takım atmosferi oluşturmanın, başarının en büyük anahtarı olduğunu dile getirerek, "1 sene içinde çok iyi bir atmosfer oluşturduk. Hepimiz aynı kazanma isteğiyle buradayız ve çok iyi şeyler başardığımız düşünüyorum. 1 sene gibi kısa sürede çok şeyi değiştirdik. Aynı fikirlerle çıktığımız bu yolda geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası ve Avrupa'da yarı final oynadık, ligi üçüncü sırada bitirdik. Önümüzdeki sezon için beklentiler arttı. Önceki sezon sondan 3. bitirmiş bir takımı almıştık. Son yıllar Beşiktaş basketboluna olan ilgi azalmıştı. 1 yılda hep beraber bunu çok yüksek noktalara çektik. EuroCup'ta tarihi bir başarı elde ettik. Bu bir takım başarısıydı" diye konuştu.

"Finansal olarak bir sıkıntı yaşamadan bu noktaya geldik"

Gelecek sezonun çalışmalarına erkenden başladıklarını da söyleyen Sırp başantrenör, "Bu sezon hala işimiz bitmedi. Play-off çeyrek final maçımız var. Aynı zamanda hem yönetim ve teknik ekiple önümüzdeki sezon daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalara devam ediyoruz. Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu sezon organizasyon olarak da herkese Beşiktaş'ın doğru bir istikamette olduğunu gösterdik. Finansal olarak bir sıkıntı yaşamadan bu noktaya geldik" dedi.

"Taraftarlardan aldığımız destek, kelimelerle anlatılmaz"

Alimpijevic, siyah-beyazlı taraftardan sezon boyunca çok büyük destek gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim bu sene oluşturduğumuz şey gerçekten inanılmaz. Nasıl bir bağlantı kurduğumuz ve tribünde nasıl enerji aldığımız size anlatamam. Taraftarlardan aldığımız destek, kelimelerle anlatılmaz. Geçmişte sağlam taraftar gurubu olan takımlarla çalıştım ama bu seneki sevgiyi hiç görmemiştim."