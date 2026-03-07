Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle

Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş Başkanı Adalı\'dan derbi bitmeden olay hamle
07.03.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş Başkanı Adalı\'dan derbi bitmeden olay hamle
Haber Videosu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin 89. dakikasında Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. Adalı'nın TFF'ye gittiği tahmin ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin son dakikalarında Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. Adalı'nın 89. dakikada stattan çıkması dikkat çekti.

TFF'YE GİTTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş–Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın karşılaşma bitmeden stattan ayrılması gündem oldu. Mücadelenin 89. dakikasında tribünleri terk eden Adalı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gittiği tahmin ediliyor.

Adalı'nın ani ayrılığı derbi sırasında yaşanan hakem tartışmalarının ardından dikkat çekerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdal Adalı, Galatasaray, Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Adalı Barışa net penaltı oldu ayağına basıldı net, onuda ilet gidersen. 3 1 Yanıtla
  • Sinan Aydın Sinan Aydın:
    Eğer gidip hak soracaksam barış Alper'in penaltısını 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
20:38
Trump, ABD’li askerlerin cenaze törenine gidiyor
Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:23:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.