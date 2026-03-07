Beşiktaş Başkanı Adalı\'dan derbi bitmeden olay hamle

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin son dakikalarında Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. Adalı'nın 89. dakikada stattan çıkması dikkat çekti.

TFF'YE GİTTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş–Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın karşılaşma bitmeden stattan ayrılması gündem oldu. Mücadelenin 89. dakikasında tribünleri terk eden Adalı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gittiği tahmin ediliyor.

Adalı'nın ani ayrılığı derbi sırasında yaşanan hakem tartışmalarının ardından dikkat çekerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.