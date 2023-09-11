Ahmet Nur Çebi'den Rashica açıklaması: Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDE YANLIŞ YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Yaptığı transferler hakkında konuşan Çebi, ''Transferlerde bu zamana kadar yanlış bir yaptığımı düşünmüyorum. Bir de transfer çalımı diye bir şey var. Ben bugüne kadar kimseye transfer çalımı atmadım. Ama birileri iddia ediyorsa bunlar; Gedson'dur, Ghezzal'dır. Rashica'yı ben çok istedim ve aldım'' dedi.

"OYUNCUYA BASKI YAPILDI"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Rashica için de yorum yapan başkan, ''Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ TAKIM BEŞİKTAŞ"

Takımı değerlendiren Çebi, "Bütün oyuncularımı iyi ki aldım diyorum ve demeye de devam edeceğim. Bu işler parayla pulla olmuyor. Olsaydı, transfer döneminin şampiyonları lig bitmeden tescil edilirdi. En iyi takım şu anda Beşiktaş. Her türlü değerlere bakın en iyisi bizde'' şeklinde konuştu.