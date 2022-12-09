Caner Erkin'in adresi belli oluyor! Süper Lig devinin başkanı konuştu

Karagümrük'le yolları ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a çok yakın. Sol bek arayışı olan Siyah-Beyazlılar için Caner Erkin en cazip aday olarak gözüküyor.

SEZON SONUNA KADAR

Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Masuaku ile yolları ayırmayı planlıyor. Caner'le ilk etapta 6 aylık mukavele yapılması gündemde.

BAŞKAN AÇIK KAPI BIRAKTI

Basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner'e kapıları kapatmadı. Çebi, "Caner çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Var da diyemem yok da diyemem. İhtiyaç olması halinde bakılır" dedi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Caner Erkin'in transfer olma ihtimali Beşiktaş taraftarlarını ikiye böldü. Caner'in Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittiği dönemde, "Doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe bana kapılarını açmadı Inter'den ayrılınca" açıklamasını yapmıştı.