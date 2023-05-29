Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığına aday olacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığına aday olacağı iddialarını yalanladı

29.05.2023 15:58

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme oturan TFF başkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. Çebi yaptığı açıklamada, "Bu haberleri kimlerin çıkardığı bilmiyorum. İyi niyetli olarak bizleri o makamlara yakıştıranlar da olabilir. Ama dediğim gibi şu an için böyle bir düşüncem yok." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu için yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını açıklayacağı iddia ediliyordu. Çebi yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

"KAFAMDA BÖYLE BİR DÜŞÜNCE YOK"

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hayata geçirilmesi planlanan ve üç etaptan oluşan 'Futbol Akademi Projesi' kapsamında ilk etap olan saha yenileme çalışmaları sona erdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılışta basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. TFF başkanlığına aday olmayacağını söyleyen Başkan Çebi, "Şu anda kafamda böyle bir tablo ve düşünce yok. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım ve burası çok onur veren bir makam yeri. Sağlığım el verdiği sürece bu kulüpte görev yapmaya talibim. Bu haberleri kimlerin çıkardığı bilmiyorum. İyi niyetli olarak bizleri o makamlara yakıştıranlar da olabilir. Ama dediğim gibi şu an için böyle bir düşüncem yok. Her zaman söylüyorum, Mevcut federasyon başkanı her ne kadar iyi niyetli olsa da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının seçilmesini tercih ediyorum fakat bu isim ben değilim" ifadelerini kullandı.

"UEFA İLE GÖRÜŞMEDİK"

TFF'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili verdiği karar ilişkin UEFA'ya yapılacak itiraz hakkında ise Ahmet Nur Çebi, "Biz UEFA ile görüşmedik, bir talepte bulunmadık. Sadece içinde bulunduğumuz durumun sağlık olup olmadığını sorduk. Henüz bir cevap gelmedi. Tarafımıza gelecek cevabı kamuoyu ile de tabii ki paylaşacağız. Saklayacak bir şeyimiz yok. Biz yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını hala savunuyoruz. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bu konular çok basit ve net kurallar ile çözülmeliydi. Eğer bir takım ligden çekiliyorsa, neden olursa olsun oynadığı maçlar geçersiz sayılır. Bu kural yokmuş gibi karar alacaksınız. Sonra bunu depremin üçüncü gününde gündeme getirip bizim kulübümüzü zor durumda bırakacaksınız. Bunlar benim rahatsız olduğum konulardı. Ben bunları gündeme getirdim. Depremi tabii ki unutmayacağız ama hayat da bir şekilde devam ediyor. O yüzden kulübümüz hakkında ileri geri konuşulmasını doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDE OTURMUŞ BİR TAKIM VAR"

Gelecek sezon kadro planlamasına dair de Başkan Çebi, "Elimizde oturmuş bir takım var. Gidecek 2-3 futbolcunun yerini doldurmak için transfer yapabiliriz. Bu konu üzerine hocalarımız ve antrenörlerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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