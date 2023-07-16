Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet

16.07.2023 13:34

Yeni sezon hazırlıklarında ezeli rakiplerine göre daha yavaş kalan ve Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlı camiada çatlaklar başladı. Ezeli rakiplerine kaptırılan oyuncular sonrası harekete geçen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet ettiler.

Yeni sezon hazırlıklarında ezeli rakiplerine göre daha yavaşa kalan ve Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlı camiada çatlaklar başladı.

AHMET NUR ÇEBİ'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Ezeli rakiplerine kaptırılan oyuncular sonrası harekete geçen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet ettiler.

BAŞKAN NE DİYECEK?

Siyah-beyazlı camiada istifa seslerinin yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu tepkilere vereceği cevap merakla beklenmeye başlandı.

İşte o yorumlardan bazıları;

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Başkanı hedef aldılar! Elden kaçan o iki oyuncu Beşiktaş taraftarına isyan ettirdi
Başkanı hedef aldılar! Elden kaçan o iki oyuncu Beşiktaş taraftarına isyan ettirdi
Başkanı hedef aldılar! Elden kaçan o iki oyuncu Beşiktaş taraftarına isyan ettirdi
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet - Son Dakika
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