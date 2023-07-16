Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet

Yeni sezon hazırlıklarında ezeli rakiplerine göre daha yavaşa kalan ve Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlı camiada çatlaklar başladı.

AHMET NUR ÇEBİ'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Ezeli rakiplerine kaptırılan oyuncular sonrası harekete geçen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet ettiler.

BAŞKAN NE DİYECEK?

Siyah-beyazlı camiada istifa seslerinin yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu tepkilere vereceği cevap merakla beklenmeye başlandı.

İşte o yorumlardan bazıları;