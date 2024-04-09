Beşiktaş Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde zafer arıyor

Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımını bir kez daha yenerek kupayı Türk milletine armağan etmek istediklerini söyledi.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekibin, Londra'da kamp yaptığı otelde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özkan Arseven, "Sezonun sonuna geldik, sezon sonunda en önemli maçı oynayacağız. Kaldı tek maç, kaldı 40 dakika. Çift maç usulü eliminasyon sistemi var. İlk maçın avantajı var, ilk maçta çok büyük avantaj ele geçirdik. 20 sayıya gelecek maçı 7 sayıyla bitirdik ama bizim için her maç kazanmak için çıktığımız maçtır, 0-0 başlıyor. Londra'ya kupayı kazanmaya geldik. Kupayı alacağız, çifte bayram yapıp, ülkemize, taraftarlarımıza, Türk milletine bu kupayı armağan etmeye geldik. İnşallah da edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çok genç ve iyi bir takım oluşturduklarını belirten Arseven, şöyle konuştu:
"Sezon başında kimyası tutan bir takım kurmak için uğraştık, bunda da başarılı olduğumuzu görüyoruz. Sezon başında hedeflerimiz arasında Avrupa kupası ve Türkiye'de ligi iyi şekilde bitirmek vardı. Şunu görüyoruz ki çok büyük paralarla çok iyi takımlar kurulabileceği gibi, biz sezona orta seviyeli bütçe ile başladık, birlik beraberlik aile ortamıyla da bu başarı yakalanabiliyor. Biz aslında Türk basketbol camiasına, Beşiktaş camiasına bunu gösterdik. Buradaki başarı birlik beraberlik aile ortamından geçiyor. Bütün maçlarda yanlarında olmaya çalıştım, çoğu maçta da beraber zaferler kazandık. Sonuçta buradayız, son maç, 40 dakikamız kaldı, terimizin son damlasına kadar mücadele ederek kupayı alacağız."
"Beşiktaş taraftarının desteğiyle finalde de başarılı olacağımızı düşünüyorum"
Beşiktaş taraftarının, Londra'da da takımı yalnız bırakmayacağının altını çizen Özkan Arseven, şunları kaydetti:
"Beşiktaş taraftarı sadece Türkiye'de değil dünyaya namı yayılmış bir taraftar grubu. Burada da bizi yalnız bırakmayacaklar. Taraftar gruplarıyla da irtibattayız. Yaklaşık 700-800 kişi çarşamba günü burada bizi destekleyecek. İstanbul'daki taraftarımıza zaten diyecek söz bulamıyorum, büyük maçlarda bizim her zaman yanımızda oldular ama gelecek sezon ligde de bizi desteklesinler, yalnız bırakmasınlar. Bu oyuncularımız her şeyi hak ediyorlar. Arkadaki en büyük itici gücümüz bu. Bizim taraftarımızla oynama alışkanlığımız var. Oyuncularım bu konuda çok hassas, genç oyuncular. Onlar da taraftarın desteğiyle sahada kartallar gibi süzülüyorlar, galibiyetlere ulaşıyorlar. Deplasmanda oynama fobimiz de yok. Çünkü Avrupa'da nerede olursak olalım Beşiktaş taraftarı bizi destekliyor. Yine Beşiktaş taraftarının desteğiyle finalde de başarılı olacağımızı düşünüyorum."
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