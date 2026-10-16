Beşiktaş, Bayern Münih'i 95-87 yendi, Jaylen Nowell 21 sayıyla öne çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Bayern Münih'i 95-87 yendi, Jaylen Nowell 21 sayıyla öne çıktı

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Beşiktaş, Bayern Münih\'i 95-87 yendi, Jaylen Nowell 21 sayıyla öne çıktı
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Euroleague'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini 95-87 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 53-35 önde tamamlayan Beşiktaş'ta Jaylen Nowell 21 sayıyla dikkat çekti.

Euroleague'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 95-87 mağlup etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Carlos Cortes, Jakub Zamojski, Dragan Porobic

Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 8, Ante Zizic 13, Jaylen Nowell 21, Berk Uğurlu 5, Scottie Wilbekin 20, Eugene Omoruyi 8, Devon Dotson 3, Furkan Korkmaz 3, Wenyen Gabriel 6, Metecan Birsen

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Bayern Münih: Kamar Baldwin 14, Andreas Obst 5, Austin Wiley 8, MarJon Beauchamp 4, Miles Norris, Oscar Leon da Silva 14, Johannes Thiemann 12, Vladimir Lucic 17, Justinian Jessup 8, Duane Washington Jr. 5, Justus Hollatz, Niels Giffey

Başantrenör: Anton Gavel

1. Periyot: 26-17

Devre: 53-35

3. Periyot: 69-58

Kaynak: İHA
Bayern MünihBasketbolTurkcellBeşiktaşAlmanyaSporSon Dakika

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