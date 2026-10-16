Beşiktaş, Bayern Münih\'i 95-87 yendi, Jaylen Nowell 21 sayıyla öne çıktı

Beşiktaş, Bayern Münih'i 95-87 yendi, Jaylen Nowell 21 sayıyla öne çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini 95-87 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 53-35 önde tamamlayan Beşiktaş'ta Jaylen Nowell 21 sayıyla dikkat çekti.
Euroleague'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 95-87 mağlup etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Carlos Cortes, Jakub Zamojski, Dragan Porobic
Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 8, Ante Zizic 13, Jaylen Nowell 21, Berk Uğurlu 5, Scottie Wilbekin 20, Eugene Omoruyi 8, Devon Dotson 3, Furkan Korkmaz 3, Wenyen Gabriel 6, Metecan Birsen
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Bayern Münih: Kamar Baldwin 14, Andreas Obst 5, Austin Wiley 8, MarJon Beauchamp 4, Miles Norris, Oscar Leon da Silva 14, Johannes Thiemann 12, Vladimir Lucic 17, Justinian Jessup 8, Duane Washington Jr. 5, Justus Hollatz, Niels Giffey
Başantrenör: Anton Gavel
1. Periyot: 26-17
Devre: 53-35
3. Periyot: 69-58
Kaynak: İHA
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