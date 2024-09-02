Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu transfer etti

Spor

BEŞİKTAŞ orta sahaya bir takviye daha yaparak, Benfica forması giyen Portekizli futbolcu Joao Mario ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılılar, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen orta saha Joao Mario ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Benfica ile de anlaşan Beşiktaş, Joao Mario'yu yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve resmi imzayı attıracak.

Joao Mario, siyah-beyazlıların bu sezonki 8'inci transferi olacak.