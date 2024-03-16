Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka ve Umut Meraş yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Onur ile Zaynutdinov'u yedeğe çekti. Necip ve Masuaku kart cezası nedeniyle, Al-Musrati ise sakatlığı gerekçesiyle kadroya dahil edilemedi.
Portekizli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Svensson, Colley, Serkan Emrecan, Amartey ve Cenk'i sahaya sürdü.
Beşiktaş'ta 6 eksik
Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Antalyaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Masuaku kart cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al-Musrati ise sakatlıkları sebebiyle müsabaka kadrosunda bulundu.
Serkan Emrecan Terzi 4. kez ilk 11'de
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. kez ilk 11'de forma giydi.
Serkan Emrecan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano, Süper Lig'de ise Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarının başlangıç kadrosunda yer almıştı.
Ligde 4 maç sonra forma giyen 20 yaşındaki sol bek, Lugano müsabakasında bir gole de imza atmıştı.
Beşiktaşlı futbolculardan epilepsi hastalarına destek
Siyah-beyazlı oyuncular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla maç öncesinde sahaya mor gözlüklerle çıktı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada futbolcular, mor gözlükleri takarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.
Sergen Yalçın, bu kez rakip olarak Dolmabahçe'de
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.
Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı.
Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında Arda Güler'in direkten dönen şutunu büyük bir yetenek olarak değerlendirdi. Yıldız futbolcuyu öve öve bitiremeyen Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" dedi.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
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