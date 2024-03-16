Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.

16.03.2024 20:51  Güncelleme: 20:53
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka ve Umut Meraş yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Onur ile Zaynutdinov'u yedeğe çekti. Necip ve Masuaku kart cezası nedeniyle, Al-Musrati ise sakatlığı gerekçesiyle kadroya dahil edilemedi.

Portekizli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Svensson, Colley, Serkan Emrecan, Amartey ve Cenk'i sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Antalyaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı.

Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Masuaku kart cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al-Musrati ise sakatlıkları sebebiyle müsabaka kadrosunda bulundu.

Serkan Emrecan Terzi 4. kez ilk 11'de

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. kez ilk 11'de forma giydi.

Serkan Emrecan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano, Süper Lig'de ise Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarının başlangıç kadrosunda yer almıştı.

Ligde 4 maç sonra forma giyen 20 yaşındaki sol bek, Lugano müsabakasında bir gole de imza atmıştı.

Beşiktaşlı futbolculardan epilepsi hastalarına destek

Siyah-beyazlı oyuncular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla maç öncesinde sahaya mor gözlüklerle çıktı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada futbolcular, mor gözlükleri takarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.

Sergen Yalçın, bu kez rakip olarak Dolmabahçe'de

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.

Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı.

Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı - Son Dakika

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