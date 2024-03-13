Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, isinma hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çift kale maç yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

13.03.2024 18:22  Güncelleme: 18:23
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına start verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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