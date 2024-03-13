Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Murat Kurum, İstanbul'da spor tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, 39 ilçede spor tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Kurum, Kasımpaşa'nın başarılı çalışmalar yapan bir kulüp olduğunu ve diğer kulüplerle koordineli bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un her alanda olimpiyatlara hazırlanan bir şehir olması için mahalle bahçelerinde spor tesislerinin artırılacağını söyledi.