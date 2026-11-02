Beşiktaş BOA, Çekya'da Maccabi Ashdod'u 78-55 yenerek ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş BOA, Çekya'da Maccabi Ashdod'u 78-55 yenerek ikinci galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş BOA, Çekya'da Maccabi Ashdod'u 78-55 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş BOA ikinci galibiyetini alırken Maccabi Ashdod ilk yenilgisini yaşadı; Simms 18 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Salon: Nymburk

Hakemler: Elias Anttonen (Finlandiya), Milos Stokic (Avusturya), Alin Faur (Romanya)

Beşiktaş BOA: Lazic 9, Simms 18, Meltem Yıldızhan 2, Davis 14, Alleyne 15, Ayşegül Günay 5, İdil Saçalır, Badiane 15

Maccabi Ashdod: Meyers 9, Daniels 15, Saar 14, Vuckovic 3, Jones 12, Fuchs-Robetin 2, Estebas, Vaturi

1. Periyot: 19-12

Devre: 42-25

3. Periyot: 58-46

Beş faulle çıkanlar: 33.09 Meltem Yıldızdan (Beşiktaş BOA), 39.15 Daniels (Maccabi Ashdod)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş BOA, Çekya'da oynadığı iç saha karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 78-55 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ikinci galibiyetini aldı. Maccabi Ashdod ise ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş'ta Jennie Simms, 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: AA
Çek CumhuriyetiBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Halk otobüsü şoförü, ATM’nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
20:28
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 22:39:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Beşiktaş BOA, Çekya'da Maccabi Ashdod'u 78-55 yenerek ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android