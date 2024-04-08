Beşiktaş BOA, London Lions\'a konuk olmak için Londra\'ya ulaştı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final rövanş maçında 10 Nisan Çarşamba günü İngiliz ekibi London Lions'a konuk olacak Beşiktaş BOA, Londra'ya ulaştı.
Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stansted Havalimanı'na indi. Beşiktaş kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği müsteşarlarından Gülay Demirtaş karşıladı.
Beşiktaş BOA, London Lions müsabakası öncesi Londra'daki ilk antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Copper Box Arena'da TSİ 21.00'de gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı takım son antrenmanını maç sabahı TSİ 13.00'te yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 75-68 kazandı.
London Lions-Beşiktaş BOA karşılaşması, 10 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı', Boluspor ve Eyüpspor 'saha olayları', Kocaelispor ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 yenildi. Tuzlaspor'un gollerini Luka Stankovski, Enishan Ceylan (kendi kalesine) ve William Togui attı. Tuzlaspor'da Sadık Baş kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle verilen 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezası UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü.
EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalan 7 haftada puanlar toplamak istediklerini söyledi. Uygun, Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini belirtti ve seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu vurguladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma, kuvvet istasyonları, pas çalışması ve hücum organizasyonu gibi farklı etkinlikler gerçekleştirdi.
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