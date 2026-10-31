Beşiktaş BOA, OGM Ormanspor'u 80-49 mağlup ederek Kadınlar liginde kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş BOA, OGM Ormanspor'u 80-49 mağlup ederek Kadınlar liginde kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, evinde OGM Ormanspor'u 80-49 mağlup etti. İlk yarıyı 39-33, üçüncü periyodu 64-45 önde geçen Beşiktaş BOA, karşılaşmayı farklı kazanarak salonundan galibiyetle ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş BOA: Simms 12, Meltem Yıldızhan 9, Ayşegül Günay Aladağ 12, Alleyne 10, Davis 14, Lazic 10, İdil Saçalır 5, Gizem Başaran Turan 2, Badiane 6, Zeynep Can, Elif Ülkü

OGM Ormanspor: Merve Arı 8, Heal 2, Brown 11, Kübra Erat 5, Anigwe 10, Asya Ülker 2, Cooks 9, Ayşe Yılmaz 2, Aliye Orak, Banu Şimşek, Aysude Torcu, Derin Yaya

1. Periyot: 22-10

Devre: 39-33

3. Periyot: 64-45

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-49 yendi.

Kaynak: AA
HalkbankBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
16:03
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
15:50
Milyonlarca taraftar bekliyor İşte Aziz Yıldırım’ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney yeni talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney yeni talimatla geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:17:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Beşiktaş BOA, OGM Ormanspor'u 80-49 mağlup ederek Kadınlar liginde kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android