Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Goller 21'de Gedson ve 37, 44'te Bjortuft ve Zinckernagel'den geldi.

13.12.2024 01:16
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Stat: Aspmyra

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen (Dk. 71 Fet), Berg, Saltnes, Zinckernagel (Dk. 80 Maatta), Hogh (Dk. 80 Helmersen), Hauge

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati (Dk. 64 Muçi), Ndour (Dk. 64 Salih Uçan), Onur Bulut (Dk. 76 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy

Goller: Dk. 21 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 37 Zinckernagel, Dk. 44 Bjortuft (Bodo/Glimt)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ndour, Dk. 67 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 70 Evjen (Bodo/Glimt)

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi.

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zinckernagel'in şutunda, top üstten dışarı gitti.

76. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

85. dakikada Maatta'nın pasıyla altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Saltnes'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

89. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Bodo/Glimt, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

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