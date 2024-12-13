Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi

Stat: Aspmyra
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen (Dk. 71 Fet), Berg, Saltnes, Zinckernagel (Dk. 80 Maatta), Hogh (Dk. 80 Helmersen), Hauge
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati (Dk. 64 Muçi), Ndour (Dk. 64 Salih Uçan), Onur Bulut (Dk. 76 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 21 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 37 Zinckernagel, Dk. 44 Bjortuft (Bodo/Glimt)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ndour, Dk. 67 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 70 Evjen (Bodo/Glimt)
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi.
66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zinckernagel'in şutunda, top üstten dışarı gitti.
76. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
85. dakikada Maatta'nın pasıyla altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Saltnes'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
89. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Bodo/Glimt, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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