Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 2-1 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti. Gedson Fernandes'in erken golüne rağmen, Bodo/Glimt, Zinckernagel ve Bjortuft'un golleriyle maçı kazanmayı başardı.

13.12.2024 02:48
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STAT: Aspmyra

HAKEMLER: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)

BODO/GLİMT: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen (Dk. 71 Fet), Berg, Saltnes, Zinckernagel (Dk. 80 Maatta), Hogh (Dk. 80 Helmersen), Hauge

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati (Dk. 64 Muçi), Ndour (Dk. 64 Salih Uçan), Onur Bulut (Dk. 76 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 88 Can Keleş), Semih Kılıçsoy

GOLLER: Dk. 21 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 37 Zinckernagel, Dk. 44 Bjortuft (Bodo/Glimt)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Ndour, Dk. 67 Salih Uçan (Beşiktaş)- Dk. 70 Evjen (Bodo/Glimt)

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

21'inci dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında arka direkte topa dokunan Gedson, skoru 1-0'a getirdi.

37'nci Bjorkan soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

44'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Bjortuft meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

İlk yarı 2-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve Norveç ekibi maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

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