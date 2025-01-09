Beşiktaş Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Sivasspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL