Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Herelle, Ege Bilsel, Fredy, Ahmet Aslan, Cenk Şen, Dimitrov, Brazao, Seferi, Puscas
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Joao Mario, Muçi, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva
Goller: Dk. 12 ve Dk 45+1 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 27 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 16 Ajeti (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin ceza sahasında kale önüne yolladığı topa kaleci Sousa hakim olamadı. Boşta kalan topu Mustafa Hekimoğlu ağlara yolladı: 0-1.
19. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
27. dakikada Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe gönderdi. Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
45+1. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında Masuaku topu kale önüne yolladı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti: 0-3.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Bodrum FK'yı 3-0 Geçti - Son Dakika
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