Beşiktaş, Bratislava'da Kamp Yapıyor

Beşiktaşı, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idman, fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de sahada ve 18.00'de salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL