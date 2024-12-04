Beşiktaş, Buducnost'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Buducnost'u Deplasmanda Yendi

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost'u 90-88 yenerek 6. galibiyetini aldı.

04.12.2024 23:46
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda 90-88 yendi.

Moraca Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasına Buducnost VOLI'nin 45-39 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede daha etkili hücum eden Beşiktaş Fibabanka, üçüncü çeyreğini 65-60 önde bitirdiği mücadeleden 90-88 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Kelan Martin ve Jonah Mathews 20'şer sayı üretti. Ev sahibi takımda Kenan Kamenjas'ın 21 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Beşiktaş Fibabanka, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde etti. Buducnost VOLI ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

Basketbol, Beşiktaş, Karadağ, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Buducnost'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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