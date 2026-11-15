Beşiktaş, Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup ederek ligde 4. galibiyetini elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup ederek ligde 4. galibiyetini elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alırken Bursaspor Basketbol 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Beşiktaş: Dotson 3, Jeffries 8, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 10, Zizic 14, Dejulius 6, Morgan 6, Metecan Birsen 11, Brown 14, Berk Uğurlu

Bursaspor Basketbol: Hammonds 4, Ergi Tırpancı 4, Taylor 24, Washington 10, Brown 11, Moore 10, Watson 7, Buğra Çal 1, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 24-15

Devre: 45-27

3. Periyot: 55-50

Beş faulle oyundan çıkan: 39.25 Taylor (Bursaspor Basketbol)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 76-71 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde etti. Bursaspor Basketbol ise 7. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
BasketbolBursasporBeşiktaşSigortaTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
Kenan Yıldız’dan sevenlerini üzen haber Kenan Yıldız'dan sevenlerini üzen haber
20:53
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
20:28
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır’a hayran kaldı
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı
19:49
Galatasaray’da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
Galatasaray'da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 21:05:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Bursaspor Basketbol'u 76-71 mağlup ederek ligde 4. galibiyetini elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android