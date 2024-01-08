Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde yarın saat 20.00'de Rizespor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 6. sırada yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle elde ettiği 29 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş, Rize'de son 10 maçta kaybetmedi

Beşiktaş, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 deplasmanda maçında mağlup olmadı. Kartal, 10 Mayıs 2005 tarihinde 1-0 kaybettiği müsabakadan sonra Rize ekibinin ev sahipliğinde oynadığı 10 mücadelenin 8'ini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Söz konusu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 12 gole engel olamadı.

Deplasmandaki son 3 müsabakada mağlup olmadı

Sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da 3-1'lik skorlarla kaybeden Kara Kartal, dış sahada ise bunun tam tersi bir performans sergiliyor. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 3 maçın 2'sinden galip, 1'inden ise 1 puanla ayrıldı. Samsunspor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'u da 2-1 yendi.

7 eksik var

Beşiktaş'ta 7 futbolcu Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Kadro dışı bırakılan ve Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ve Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'yla, sarı kart cezalısı Salih Uçan yarın sahada olmayacak.

Takımın başında yine Serdar Topraktepe olacak

Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildiğini açıklayan Beşiktaş'ta, yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yine U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak. Topraktepe idaresinde Hatayspor'u 2-1'le geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos da mücadeleyi tribünden takip edecek. - İSTANBUL