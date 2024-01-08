 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Rize'de son 10 maçta mağlup olmadı. Deplasmandaki son 3 müsabakada mağlup olmayan Beşiktaş, 7 eksikle sahaya çıkacak. Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildiği Beşiktaş'ta, Serdar Topraktepe takımın başında olacak.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında
08.01.2024 - 12:15,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde yarın saat 20.00'de Rizespor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 6. sırada yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle elde ettiği 29 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş, Rize'de son 10 maçta kaybetmedi

Beşiktaş, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 deplasmanda maçında mağlup olmadı. Kartal, 10 Mayıs 2005 tarihinde 1-0 kaybettiği müsabakadan sonra Rize ekibinin ev sahipliğinde oynadığı 10 mücadelenin 8'ini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Söz konusu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 12 gole engel olamadı.

Deplasmandaki son 3 müsabakada mağlup olmadı

Sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da 3-1'lik skorlarla kaybeden Kara Kartal, dış sahada ise bunun tam tersi bir performans sergiliyor. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 3 maçın 2'sinden galip, 1'inden ise 1 puanla ayrıldı. Samsunspor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'u da 2-1 yendi.

7 eksik var

Beşiktaş'ta 7 futbolcu Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Kadro dışı bırakılan ve Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ve Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'yla, sarı kart cezalısı Salih Uçan yarın sahada olmayacak.

Takımın başında yine Serdar Topraktepe olacak

Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildiğini açıklayan Beşiktaş'ta, yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yine U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak. Topraktepe idaresinde Hatayspor'u 2-1'le geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos da mücadeleyi tribünden takip edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Karadeniz, Rizespor, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika


12:32
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:10:35. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement