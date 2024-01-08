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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve taktiksel çalışmayla sona erdi. Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye hareket etti.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazır
08.01.2024 - 15:59,
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Beşiktaş, yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye gitti.

Kaynak: AA
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