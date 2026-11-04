Beşiktaş, Celtic deplasmanı öncesi idmanını tamamlayıp bugün İskoçya'ya gidiyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Celtic deplasmanı öncesi idmanını tamamlayıp bugün İskoçya'ya gidiyor

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Beşiktaş, Celtic deplasmanı öncesi idmanını tamamlayıp bugün İskoçya\'ya gidiyor
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Beşiktaş, Celtic deplasmanı öncesi idmanını tamamlayıp bugün İskoçya\'ya gidiyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Celtic maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Celtic Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadele için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya gidecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Celtic maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise İskoçya temsilcisiyle oynanacak maçın taktiğinin üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı takım, müsabaka için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İskoçya'ya gidecek.

Beşiktaş, yarın Celtic Park'ta TSİ 23.00'te Celtic ile karşılaşacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Kaynak: AA
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