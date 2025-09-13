Beşiktaş, Cengiz Ünder'le galip! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Cengiz Ünder'le galip!

13.09.2025 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i yeni transferi Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Sergen Yalçın'ın uzun aranın ardından taraftarının karşısına çıktığı müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci devrede RAMS Başakşehir, Shomurodov'un golüyle öne geçti. Rakibine El Bilal ile kısa süre içinde cevap vererek skoru 1-1'e getiren Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle maçtan galibiyetle ayrıldı.

Goller peş peşe geldi

71 dakikası golsüz devam eden mücadelede goller üst üste geldi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde RAMS Başakşehir'in kullandığı korner vuruşu sonrasında Shomurodov düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek turuncu-lacivertli takımı 1-0 öne geçirirken Beşiktaş'ı zor durumdan kurtaran isim El Bilal Toure oldu.

Siyah-beyazlı oyuncu 74. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

El Bilal siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı El Bilal, attığı golle siyah-beyazlı forma altındaki ilk gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny'nin şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşarak plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon ilk kez forma giyen yeni transferlerden Cerny, bu pozisyonla ilk gol pasını verdi.

Abraham direğe takıldı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Tammy Abraham, 53. dakikada direği geçemedi.

Karşılaşmanın golsüz devam ettiği sürede takımını öne geçirme fırsatı yakalayan siyah-beyazlı oyuncu, bir pozisyonda önünde bulduğu topu doğrudan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Cengiz Ünder golle başladı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın karşısına çıktığı ilk maçta galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarların tribünlere çağırarak moral verdiği Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna dahil olurken 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Abraham'ın suskunluğu 4 maça çıktı

Beşiktaş'ın gol silahlarından Tammy Abraham, üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıramadı.

RAMS Başakşehir karşısında rakip kalede etkili olamayan tecrübeli oyuncu, Lausanne ile oynanan 2 maçta da takımına gol desteği veremezken Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti.

Abraham, Avrupa'da Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile oynanan karşılaşmalarda gol atmıştı.

İki takım da eksik kaldı

İki ekip de müsabakayı 10 kişiyle tamamladı.

38. dakikada sarı kart gören Ba, 89. dakikada oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş'ta ise kırmızı kart gören isim Orkun Kökçü oldu.

Uzatma dakikalarında Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan bir pozisyonda rakibine kasti tekme atan Orkun, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Saha karıştı

Uzatma dakikalarında Orkun Kökçü ve Ebosele arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı.

İki takımın kulübelerinin de yaşanan olaya müdahale etmesiyle saha içindeki itiş kakış bir süre devam etti. Yaşananların ardından maçın hakemi Orkun Kökçü'ye gösterdiği kırmızı kartın dışında Yusuf Sarı ve El Bilal de sarı kart gördü.

Sergen Yalçın galibiyetle döndü

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, bin 386 gün sonra döndüğü Dolmabahçe'den galibiyetle ayrıldı.

3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Tüpraş Stadı'na RAMS Başakşehir maçıyla çıkan Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de oynadığı son maçında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'ndan galibiyetle ayrıldığı son maçta siyah-beyazlılar Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Cengiz Ünder, Başakşehir, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Cengiz Ünder'le galip! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Tarihi maça damga vuran an Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı
Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 22:44:26. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Cengiz Ünder'le galip! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.