Beşiktaş, Cher Ndour ile Yollarını Ayırdı

BEŞİKTAŞ, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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