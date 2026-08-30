Beşiktaş, Çorum FK ile İlk Randevuda - Son Dakika
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Beşiktaş, Çorum FK ile İlk Randevuda

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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK'yi konuk edecek. Maçın detayları ve hedefler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Yeni transferler Poku ve Miretti forma bekleyecek

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

Çorum FK ile ilk randevu

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, son iki maçta gol atamadı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attı.

Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.??????

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla "dalya" peşinde

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çorum FK ile İlk Randevuda - Son Dakika

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