Beşiktaş, Crystal Palace'ı Dolmabahçe'de ağırlayacak, kaptan Kökçü oynayamayacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Crystal Palace'ı Dolmabahçe'de ağırlayacak, kaptan Kökçü oynayamayacak

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Beşiktaş, Crystal Palace\'ı Dolmabahçe\'de ağırlayacak, kaptan Kökçü oynayamayacak
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçında Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak mücadelede kaptan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçında Dolmabahçe'de İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Futbol A Takımımız, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması üçüncü hafta maçında Crystal Palace ile karşılaşacak.Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü sakatlığı yüzünden maçta forma giyemeyecek.Crystal Palace'ın eksikleriCrystal Palace bu sezon Premier Lig'de istediği performansı göstermekten bir hayli uzak.Çıktığı yedi maçta sadece iki galibiyet ve bir beraberlik alan Güney Londra ekibi, dört maçtan da mağlup ayrıldı. Topladığı yedi puanla ligde 14'üncü sırada yer alıyor.Crystal Palace, çıktığı son lig maçında Brighton'a 5-0 mağlup oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Lech Poznan'ı 4-0 yenen İngilizler, ikinci maçında ise Lyon'a 3-2 yenildi.Crystal Palace'ın manejeri Pierre Sage maç öncesinde yaptığı basın toplantısında sakatlığı nedeniyle beş maç kaçıran Ben Chilwell'in maç kadrosunda yer alacağını ancak orta saha oyuncusu Quinten Timber'ın ise forma giyemeyeceğini açıkladı.Pazartesi günü antrenmanlara dönen kaleci Dean Henderson da Beşiktaş karşısında kadroda yer almayacak.Maçtan önce basın toplantısında konuşan Sage, Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'nun ise "yeni bir sakatlık yaşadığını" ve bir sonraki milli araya kadar oynayamayacağını söyledi.Beşiktaş'ın karnesi

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı sekiz maçta beş galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla beşinci sırada yer alıyor.Siyah-beyazlılar ligde son olarak Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.Kara Kartal UEFA Avrupa Ligi'ne ise ikinci ön eleme turundan başladı.İlk olarak Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Kara Kartal, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla elemeyi başardı. Play off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve rövanşı 1-0 kaybeden Beşiktaş, buna karşın turnuvanın lig aşaması için biletini alabildi.Turnuvanın ilk iki haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-1 ve Alman takımı Hoffenheim'ı da 3-2 yenmeyi başardı.Beşiktaş ayrıca Süper Lig ve Avrupa kupalarında Dolmabahçe'de dörder maça çıktı ve tüm maçlarından galip ayrıldı.

Kaynak: BBC
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