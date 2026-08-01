Beşiktaş David DeJulius'u Transfer Etti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, David DeJulius ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
David, son olarak forma giydiği İspanyol ekibi Murcia'da geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.
Kaynak: AA
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