Beşiktaş, David Jurasek\'i Kiraladı

BEŞİKTAŞ, 24 yaşındaki sol bek David Jurasek'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek'in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
David Jurasek'e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
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