Beşiktaş, David Jurasek\'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig devi Beşiktaş, yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırdı.

JURASEK'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüp, çok büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan David Jurasek'in kiralık sözleşmesinin sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Bu doğrultuda Jurasek, Benfica'ya geri döndü.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş ve Benfica'nın yanı sıra kariyerinde Hoffenheim ile Slavia Prag'da da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 17 müsabakada gol katkısında bulunamadı.