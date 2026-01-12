Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, David Jurasek\'in sözleşmesini feshetti
12.01.2026 19:26
Beşiktaş, David Jurasek\'in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Çek sol bek oyuncusu David Jurasek'in kiralık sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş, yaz transfer döneminde Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırdı.

JURASEK'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüp, çok büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan David Jurasek'in kiralık sözleşmesinin sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Bu doğrultuda Jurasek, Benfica'ya geri döndü.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş ve Benfica'nın yanı sıra kariyerinde Hoffenheim ile Slavia Prag'da da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 17 müsabakada gol katkısında bulunamadı.

Son Dakika Spor Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    YILDIZ MI DEDINIZ.JURESEK YILDIZ, NECIP YILDIZ. 1 0 Yanıtla
  • adem baran adem baran:
    gol katkısı oldu kendi kalesine 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika
