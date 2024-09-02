Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye kiraladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'in Rio Ave kulübüne kiraladığını açıkladı. Kulüp, Tıknaz'ın yeni kulübünde başarılı olacağına inandığını belirtti.

02.09.2024 21:46
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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'in Rio Ave kulübüne kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye kiraladı - Son Dakika

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