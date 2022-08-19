Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor

19.08.2022 13:43
Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor

Beşiktaş, uzun bir süredir peşinde olduğu orta saha Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor'un 21 yaşındaki futbolcusuna 1.4 milyon euro bonservis ödeyecek.

Siyah-Beyazlılar, 3 sezondur Demirgrup Sivasspor forması giyen genç futbolcu Kerem Atakan Keskin ile prensip anlaşmasına varıldı. Yıllık 1.4 milyon euro ücret alacak olan Kesgin, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA TAKIMA DAHİL OLACAK

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı genç orta saha, Sivasspor-Alanyaspor mücadelesinde forma giydikten sonra İstanbul'a gelerek Beşiktaş kadrosuna dahil olacak.

FUTBOLA BUCASPOR'DA BAŞLADI

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, futbola Bucaspor'da başladı. Daha sonra başka bir İzmir temsilcisi olan Göztepe'yetransfer olan 21 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'un kadrosuna katıldı. İlk sezon sadece 5 maçta forma giyebilen Kesgin, Sivasspor forması ile ikinci sezonunda kariyer performansını yakaladı. Kesgin, 27 maçta 3 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.

YORUMLAR
500
Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un geç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yeni anket! AK Parti'nin son oy oranı belli oldu
11:43 Kaçırıldığını söyleyen İran uyruklu kadının akılalmaz oyunu! Dikkat çekmek için yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement