Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor

Siyah-Beyazlılar, 3 sezondur Demirgrup Sivasspor forması giyen genç futbolcu Kerem Atakan Keskin ile prensip anlaşmasına varıldı. Yıllık 1.4 milyon euro ücret alacak olan Kesgin, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA TAKIMA DAHİL OLACAK

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı genç orta saha, Sivasspor-Alanyaspor mücadelesinde forma giydikten sonra İstanbul'a gelerek Beşiktaş kadrosuna dahil olacak.

FUTBOLA BUCASPOR'DA BAŞLADI

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, futbola Bucaspor'da başladı. Daha sonra başka bir İzmir temsilcisi olan Göztepe'yetransfer olan 21 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'un kadrosuna katıldı. İlk sezon sadece 5 maçta forma giyebilen Kesgin, Sivasspor forması ile ikinci sezonunda kariyer performansını yakaladı. Kesgin, 27 maçta 3 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.