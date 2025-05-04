Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe\'yi Yenerek Hasrete Son Verdi

Süper Lig'de yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasrete son verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş kariyerinde sarı-lacivertliler ile ilk kez karşılaşan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, galibiyet almayı başardı.

Lucescu'dan sonra ilk

Solskjaer, Kartal'ın başında Mircea Lucescu'nun ardından bir ilke imza attı. Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile almıştı.

Norveçli teknik adam, bu galibiyetle kötü gidişata da son verdi. - İSTANBUL