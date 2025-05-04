Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yenerek Hasrete Son Verdi - Son Dakika
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Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yenerek Hasrete Son Verdi

Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe\'yi Yenerek Hasrete Son Verdi

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 2002'den beri ilk galibiyetini aldı.

04.05.2025 21:23
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Süper Lig'de yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasrete son verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş kariyerinde sarı-lacivertliler ile ilk kez karşılaşan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, galibiyet almayı başardı.

Lucescu'dan sonra ilk

Solskjaer, Kartal'ın başında Mircea Lucescu'nun ardından bir ilke imza attı. Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile almıştı.

Norveçli teknik adam, bu galibiyetle kötü gidişata da son verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi Yenerek Hasrete Son Verdi - Son Dakika

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