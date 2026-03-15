Beşiktaş Deplasmanda Galip

15.03.2026 22:16
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek deplasmandaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.

Ligin 26. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 18. dakikada 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci devre baskısını artıran Beşiktaş, 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada serbest vuruştan Orkun Kökçü'nün attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a yükseltti.

Deplasman performansı iç sahayı geçti

Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 3. maçını kazandı. Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. İç sahada da 13 maça çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde 24 puan aldı.

Siyah-beyazlı takımın, ligde son 11 deplasman karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:

KarşılaşmaSkor
Kayserispor-Beşiktaş0-4
Galatasaray-Beşiktaş1-1
Konyaspor-Beşiktaş0-2
Kasımpaşa-Beşiktaş1-1
Antalyaspor-Beşiktaş1-3
Fatih Karagümrük-Beşiktaş0-2
Trabzonspor-Beşiktaş3-3
Eyüpspor-Beşiktaş2-2
Başakşehir-Beşiktaş2-3
Kocaelispor-Beşiktaş0-1
Gençlerbirliği-Beşiktaş0-2
İstanbul temsilcisin 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta evinde yaşadığı Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.
Koita kırmızı kart gördü
Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada Sekou Koita'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Koita'nın, topu kaptırdığı pozisyonda düşerken Tiago Djalo'ya yaptığı müdahale sonrası VAR'ın uyarısı üzerine hakem Yasin Kol, kenara geldi.
Pozisyonu izleyen Kol, Koita'ya kırmızı kartını çıkardı. Gençlerbirliği'nin 6 golle en skorer futbolcusu olan Koita, bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Koita, 7. haftadaki Zecorner Kayserispor maçında da direkt kırmızı kartla takımını eksik bırakmıştı.
Gençlerbirliği, başkentte 7 maç sonra kaybetti
Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligde evinde 7 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.
Başkent ekibi, bu maç öncesi sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndaki 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Gençlerbirliği, TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yendi.
Sezonun ikinci yarısına Samsunspor (1-1) beraberliği ile başlayan Gençlerbirliği, başkentte Gaziantep FK engelini ise 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Başkent temsilcisi, Eryaman Stadı'nda daha sonra Çaykur Rizespor (2-2) ve Zecorner Kayserispor (0-0) ile berabere kaldı.
Galibiyet ve gol hasreti sürüyor
Ligde son galibiyetini 1 Şubat'ta evinde Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla elde eden başkent ekibinin, 3 puan hasreti 6 maça çıktı.
25 puanı bulunan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 6 maçında 3'er mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlıların, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 3 puana düştü.
Kaynak: AA

