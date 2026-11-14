Beşiktaş deplasmanda LDLC Asvel'i 95-91 yendi, ligde 11 maçta 5 galibiyet aldı - Son Dakika
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Beşiktaş deplasmanda LDLC Asvel'i 95-91 yendi, ligde 11 maçta 5 galibiyet aldı

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Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda LDLC Asvel'i 95-91 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet elde ederken LDLC Asvel 7. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti.

LDLC Arena'daki mücadelenin ilk çeyreğini 28-25 geride bitiren Beşiktaş, devreyi de 52-43 yenik kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 68-65 geride girdi. Son çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçen Beşiktaş, maçı da 95-91 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde etti.

LDLC Asvel ise ligde 7. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA
BeşiktaşSporSon Dakika

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