Beşiktaş Deplasmanda Yine Kaybetti

Beşiktaş'ta Antalyaspor beraberliğiyle Trendyol Süper Lig'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Dış sahada istediği sonuçları alamayan Kartal'ın bu sonuçla Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Beşiktaş, ligde deplasmanda son 3 puanını, 7. haftada Kayserispor'a karşı elde etmişti. - İSTANBUL
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