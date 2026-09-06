Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek sezona fark yarattı - Son Dakika
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Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek sezona fark yarattı

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Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, 10 resmi maçta 8 galibiyet alırken, Vlahovic 4 golle öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'de son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, bu yıla ümitli başladı.

Ligde geçen sezonu şampiyon Galatasaray'ın 27 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı futbol takımı, sezona farklı bir stratejiyle girdi.

Futbol direktörlüğüne Önder Özen'in getirildiği Beşiktaş'ta takım İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'ya emanet edildi. Kadrosunu Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi yıldızlarla güçlendiren siyah-beyazlılar, sezona iyi bir giriş yaptı.

Elemelerde başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde 6'da 5 yaparak lig aşamasına yükselen Beşiktaş, Süper Lig'de de geride kalan 4 maçın 3'ünü kazandı.

Yaptığı iyi başlangıçla taraftarının yüzünü güldüren siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, skorun haricinde oynadığı iyi futbolla da kendisini destekleyenleri mutlu etti.

Vlahovic iyi başladı

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi.

Süper Lig'de geçen hafta Çorum FK karşısında 3 kez ağları sarsan 26 yaşındaki santrfor, derbide de galibiyet golüne imza attı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 3 maçta 4 gol kaydeden Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde görev yaptığı 2 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

Kaptan Orkun, iyi performansını sürdürüyor

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, derbide de performansıyla ön plana çıktı.

Chobani Stadı'nda oynanan derbide siyah-beyazlı ekibin galibiyet golünde Vlahovic'e pasını çıkaran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, pozisyonun hazırlayıcısı oldu.

Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beklerden skor katkısı

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde bek oyuncularından katkı alıyor.

İtalyan teknik adamın oyun planında sık sık hücuma çıkan siyah-beyazlıların bekleri, bu sezon 3 gol kaydetti.

Sağ bek Amir Murillo, ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde birer kez gol sevinci yaşarken, sol bek Rıdvan Yılmaz ise dünkü derbide bu sezonki ilk golünü attı.

Orta sahada istikrar başarı getirdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha istikrarı galibiyetlere doğrudan etki etti.

İtalyan teknik adamın orta sahada formayı teslim ettiği Salih Özcan, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü üçlüsü, performanslarıyla dikkati çekti.

Bu sezon 6 UEFA Avrupa Ligi elemeleri, 4 de Süper Lig olmak üzere toplam 10 maç oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmaların 8'ini kazanırken 2'sinden mağlup ayrıldı.

Kazanılan 8 maçta bu üçlü birlikte görev yaparken, kaybedilen Kauno Zalgiris ve Alanyaspor mücadelelerinde söz konusu orta sahada birer değişiklik oldu.

10 maçın 6'sında gol yemedi

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmanın 6'sında kalesini gole kapattı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile oyunun iki yönünde agresif bir futbol benimseyen siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 5, ligde de 1 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Bu sezon rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek sezona fark yarattı - Son Dakika

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